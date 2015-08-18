Все ОБЪЯВЛЕНИЯ    Объявления бегущей строкой и экранные поля принимаются в детской центральной библиотеке, понедельник – пятница с 10:00 до 17:00. А также МАУ «Дом молодежи» ул. Амурская, 8 (бывший ДК “Строитель”), тел.: 8(42142)2-13-17.    Смотреть все ОБЪЯВЛЕНИЯ

Телеканал Амурск - Соревнование по волейболу в честь дня физкультурника.

Последнее видео

Еще видео >
Category: Культура
Category: Новости
Category: Новости
Category: Общество
Category: Правопорядок
Category: Гражданская защита
Category: Новости
Category: Культура
Category: Спорт
Category: Политика
Category: Новости
Category: Культура
Category: Новости
Category: Новости
Category: Спорт
Category: Культура
Category: Краевые новости
Category: Политика
Category: Новости
Category: Культура
Category: Культура
Category: Спорт
Category: Новости
Category: Реклама
Category: Гражданская защита
Category: Гражданская защита
Category: Гражданская защита
Category: Культура
Category: Новости
Category: Новости
Category: Город сегодня, город завтра
Category: Новости
Category: Новости
Category: Краевые новости
Category: Новости
Category: Новости
Russia 12 Официальный сайт телеканала
Все права защищены
© 1994-2016 МАУ ТРК «Амурск»
trkamursk.ru
682640, Хабаровский край,
г. Амурск, ул. Амурская, 8.
Тел/факс.: +7 (42 142) 2-13-17
Тел.: +7 (42 142) 2-58-15
Сот. тел.: 8-914-371-20-13
trkamursk@mail.ru

 

Яндекс.Метрика
Индекс цитирования

© Сайт разработан «WebDesign by VAmurske». Амурск 2015